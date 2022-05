Situaties als die van 'Maria' die afgelopen maandag op straat werd gezet bij vrouwenopvang Rosa Manus mogen in Leiden niet voorkomen. Dat vindt fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie Leiden (CU) die er deze week, mede namens de Partij Sleutelstad (PS) en de SP, vragen over stelde in de gemeenteraad.

“Los van of Maria (dat is de schuilnaam die de vrouw gebruikt, red.) mag blijven, gaat het hier om een schrijnende situatie”, vond Krol. Hij wees er op dat COOL de vrouw wél wil opvangen maar geen capaciteit heeft. COOL staat voor Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden en werd in oktober 2020 (mede) door Diaconaal Centrum de Bakkerij opgericht nadat de gemeente de opvang voor illegale vluchtelingen aan het Maansteenpad in mei 2020 sloot.

De gemeenteraad stelde eind vorig jaar toch weer geld beschikbaar voor het ondersteunen van de illegale vluchtelingen die eerder werden opgevangen in de bed-bad-broodlocatie van het inmiddels opgeheven STUV Leiden. Die hulporganisatie voor uitgeprocedeerde vluchtelingen in Leiden hief zichzelf eind 2020 op nadat een meerderheid van de gemeenteraad besloot de subsidie fors terug te schroeven. Toen bleek dat de ‘Leidse vluchtelingen’ niet, zoals de bedoeling was, naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening in Rotterdam gingen trok Leiden voor de komende drie jaar steeds een ton uit voor zorg aan deze groep mensen zonder papieren.

Dat geld wordt via COOL gebruikt voor het huisvesten van dakloze illegale vluchtelingen. Daarvoor zijn twee woningen gehuurd, waarvan één tijdelijk. Die zitten echter vol en naast Maria uit Rosa Manus zijn er meer mensen die nu in tuinhuisjes slapen of bij bekenden op de bank. Volgens de CU, PS en SP heeft het college eerder toegezegd dat er nog een extra woning bij kon komen. Dat klopt volgens demissionair wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) niet. Ze heeft dit deel van de portefeuille overgenomen van de begin dit jaar vertrokken PvdA-wethouder Marleen Damen en stelt dat er is beloofd om te helpen zoeken naar een extra woning. “Maar dat is nog niet gelukt.”

Ontzegging van eten



Van Delft denkt ook niet dat er snel alsnog uitbreiding zal volgen. “We hebben eerst gekeken of er geschikte gemeentelijke panden zijn, maar dat was niet zo. De corporaties hebben ook niks beschikbaar. Er is al heel erg veel vraag. En met die drie keer een ton, kom je er ook niet. Kijk alleen maar naar de huizenprijzen op Funda.” Daar komt volgens de wethouder bij dat opnieuw echt opvang bieden aan illegale vluchtelingen in strijd met de wet is. Volgens Krol gaat het daarbij echter ook om politieke wil. “Dat het niet mag, kan wel zo zijn, maar er zijn nog steeds genoeg gemeenten die het toch doen. Ik snap niet dat Leiden dat niet ook doet. Zeker niet met het linkse stadsbestuur dat we hebben.”

Over de kwestie waarmee de opvang en ondersteuning van illegale vluchtelingen nu weer op de politieke agenda is gekomen, wil Van Delft alleen in zijn algemeenheid iets zeggen. “Publiciteit, zorgt voor onrust, daarom zijn we heel terughoudend met informatie. Ook kunnen we hier niet in de gemeenteraad over specifieke personen gaan praten.” Volgens Van Delft was er de laatste dagen dat Maria in Rosa Manus zat overigens geen sprake van ontzegging van eten, drinken of medische zorg.

Op eerdere vragen van de Partij Sleutelstad en de SP antwoordde het college deze week dat een situatie als zich nu heeft voorgegaan bij Rosa Manus daar niet eerder is voorgekomen. Op andere plekken, zoals bij de Binnenvest worden volgens het college geen personen zonder verblijfsvergunning opgevangen.

Nare situatie



Dat de opvang van ongedocumenteerde vluchtelingen in Leiden niet is opgelost met de drie ton die de raad vorig jaar beschikbaar stelde, is inmiddels wel duidelijk. Krol wil dan ook opnieuw met de gemeenteraad in gesprek over verdere stappen en ongetwijfeld meer geld. De ChristenUnie Leiden heeft dat signaal ook al afgegeven aan de partijen die momenteel onderhandelen over een nieuwe coalitie.

Over hulp aan Maria die per 8 juni zelf onderdak heeft geregeld worden door de verschillende partijen verder geen mededelingen gedaan. De ChristenUnie gaat zich achter de schermen verder met haar situatie bezig houden. Directeur Paula van den Boom van Rosa Manus laat slechts weten zich vanwege privacy- en zorgvuldigheidsoverwegingen niet te kunnen uitlaten over de situatie die is ontstaan. “Dit is heel erg naar voor alle betrokken partijen”, is het enige dat ze er over los wil laten.