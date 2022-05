Op de dag van de Zonnebrand pleit D66 Leiden voor gratis zonnebrandcrème in de stad. De partij wil daarmee het aantal huidkankergevallen in Leiden omlaag brengen. “Het zijn schrikbarende cijfers die alleen nog maar verder oplopen als we niets doen”, zegt raadslid Julia de Groot.

De partij pleit voor een test met gratis zonnebrandcrème langs de Singelparkroute of in de binnenstad. Verder willen ze dat het stadsbestuur de inwoners en bezoekers van Leiden beter gaat informeren over de schadelijke gevolgen van de zon.

"Er is een groep mensen op sociale media actief die desinformatie over zonnebrandcrème verspreidt. Hierdoor worden mensen verkeerd geïnformeerd en lopen ze gevaar", zegt De Groot. "De belangrijkste oorzaak van huidkanker is te veel blootstelling aan de zon of zonnebank. Door dermatologen wordt dan ook geadviseerd om regelmatig de schaduw op te zoeken, beschermende kleding tegen de zon te dragen en zonnebrandcrème te smeren."