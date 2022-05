De 27-jarige Trevor T. die twee studenten in Leiden een hele nacht onder schot hield, is veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Dat bepaalde de rechtbank woensdag. De man dwaalde urenlang met de studenten door de stad langs pinautomaten, een nachtwinkel en plantsoenen op zoek naar geld.

De twee studenten ontmoetten hun belager op 15 september vorig jaar om 23.00 uur op straat bij het Kort Galgewater in Leiden. De sfeer was aanvankelijk gemoedelijk, ze boden de man een sigaret aan, maar later trok hij plots een vuurwapen en zette dat op de borst van een van de studenten. Ze moesten hun mobiel inleveren en geld voor hem halen.

Omdat de pinautomaten 's nachts niet werken, dwong T. het tweetal om bij een nachtwinkel geld te pinnen. Daarna hield de Hagenaar de studenten nog urenlang onder schot en bedreigde hen, onder andere in een dug-out naast een voetbalveld. Toen ze er om 7.00 uur 's ochtends alsnog in slaagden ongeveer tweehonderd euro te pinnen bij een betaalautomaat, liet hij ze gaan.

Het opsporingsprogramma Team West van mediapartner Omroep West besteedde later aandacht aan de zaak met camerabeelden. Verschillende mensen, waaronder zijn stiefvader en moeder, herkenden de 27-jarige T. als de dader. Daarop werd hij op 19 november in Rotterdam aangehouden. Tijdens de zitting twee weken geleden bekende noch ontkende de verdachte zijn daden. "Ik was stoned en dronken, ik weet niet of ik toen in Leiden ben geweest", zei hij alleen maar.

"Acht uur lang liepen we met jou door de stad", zei een van de studenten tijdens de zitting twee weken geleden tegen de verdachte. "Acht uur lang hebben we niet geweten of we onze vrienden en familie nog wel terug zouden zien, maar ik vergeef je. Iedereen verdient een tweede kans."

Schadevergoeding

De rechtbank verklaarde T. schuldig aan afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Zij vindt ook bewezen dat de Hagenaar enkele dagen na de zwerftocht met de studenten een poging heeft gedaan om nóg iemand in Leiden op straat te beroven.

Het Openbaar Ministerie had eerder vier jaar cel geëist tegen de verdachte. De rechtbank veroordeelde hem woensdag tot een iets lagere straf van 3,5 jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet de verdachte een van de studenten een schadevergoeding van 6.600 euro betalen. "Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten", zei de rechter tijdens de uitspraak over de psychische schade die dit slachtoffer heeft opgelopen.