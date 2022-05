Een duiker van de brandweer is donderdagmiddag het water in gegaan bij het Arsenaalplein. Daar zocht de duiker naar een autosleutel die vanaf het terras per ongeluk in het water was gevallen. Het duurde niet lang voordat de duiker de sleutel gevonden had.

De eigenaresse van de autosleutel was zo blij dat ze de sleutel weer terug had dat ze de de brandweermannen daarna bedankte met taartjes.