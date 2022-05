Dit jaar viert Marente haar tienjarig bestaan. Daarom zijn er gedurende het hele jaar feestelijke activiteiten voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van de regionaal opererende zorgverlener. Vanwege het jubileum van Marente kwam eerder deze week Willeke Alberti naar Huis op de Waard.

Vijf jaar geleden werden de laatste bewoners van Huis op de Waard, de zorglocatie van Marente aan de Nieuwe Rijn, terugverhuisd vanuit de tijdelijke locatie in Warmond naar hun vertrouwde stek. Die was in de tussentijd compleet gerenoveerd.

"De afgelopen twee jaren heeft ook Huis op de Waard haar moeilijke momenten gekend tijdens de coronaperiode. Zij zijn dan ook ontzettend blij dat de optredens nu weer door kunnen gaan", meldt Marente. "Toen de nieuwe locatie van Huis op de Waard in 2017 net weer in gebruik was genomen, kwam Willeke ook al een spetterend optreden verzorgen en bij dit eerste lustrum mochten de bewoners opnieuw van haar genieten. Willeke blijft een entertainer in hart en nieren en voor de bewoners was het dan ook feest van herkenning."