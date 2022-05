Het magazijn in de Van der Werfstraat in Leiden van waaruit Getir opereerde, is gesloten. De flitsbezorger en de gemeente troffen elkaar onlangs voor de rechter en die heeft nu uitspraak gedaan.

De rechter is het met de gemeente eens dat Getir niet binnen het bestemmingsplan van de binnenstad past. Om toch open te kunnen blijven moest het bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen. Die is door de gemeente geweigerd. De rechter heeft nu geoordeeld dat die weigering terecht was omdat het bij de Getir-vestiging niet om detailhandel gaat.

Al snel nadat Getir in oktober vorig jaar de Van der Werfstraat neerstreek, kwamen er klachten van omwonenden. Die hadden veel last van de vele bezorgfietsers die de hele dag af en aan reden. Ook pratende bezorgers van van 's morgens vroeg tot middernacht op een ritje stonden te wachten zorgen voor overlast. Daarop stelde de Partij voor de Dieren de kwestie aan de orde in een serie vragen aan het college.

In januari kwam de reactie van het college. Het stadsbestuur had uit laten zoeken dat de zogenoemde 'darkstores' niet binnen de geldende regelgeving voor de binnenstad vallen en dat er daarom per geval om toestemming gevraagd zou moeten worden. Omdat de gemeente de donkere winkelmagazijnen in de binnenstad niet wenselijk vindt, wordt die toestemming niet verleend. Getir vocht die weigering tevergeefs aan.

Als eerste flitsbezorger vestigde Gorilla's zich begin 2021 in Leiden. De vestiging van dat bedrijf, in het laatste deel van de Haarlemmerstraat, mag daar vooralsnog blijven. "Dat deel van de winkelstraat valt buiten het kernwinkelgebied en daaro gelden daar andere regels", laat wethouder Yvonne van Delft (economie) desgevraagd aan Sleutelstad weten.

De derde flitsbezorger die in Leiden neerstreek is Flink. Die deed van meet af aan wat de gemeente graag ziet. Het bedrijf opereert vanuit een bedrijfspand aan de Rooseveltstraat. Of Getir die stap ook maakt is nog niet bekend. Vooralsnog bezorgt het bedrijf niet meer in Leiden, zo is in de app te lezen.