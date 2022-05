De volgende editie van de Nacht van Ontdekkingen is op zaterdag 17 september 2022. Dat heeft de organisatie van het festival voor kunst en wetenschap bekendgemaakt. Twee jaar lang kon 'de nacht' als gevolg van de coronacrisis niet doorgaan. In het jaar dat Leiden zich wetenschapshoofdstad van Europa mag noemen, strijkt het festival weer neer op de vertrouwde plek rondom de Hortus botanicus.

Met de comeback van het festival, slaat de organisatie meteen ook een nieuwe weg in. "Natuurlijk gestoeld op kunst, wetenschap en kennis, richten wij ons dit jaar nadrukkelijker dan ooit op de jonge generatie. Op het festivalterrein zijn plekken voor jonge onderzoekers, beginnende makers, muzikanten en kunstenaars."

Programma

Ook dit jaar staat nieuwsgierigheid voorop in het veelzijdige programma. "Van de Engelse journalist, filmmaker en auteur Oobah Butler over 'het beste restaurant dat nooit bestond' tot Yori Ettema over het gevaar en de mogelijkheden van deepfakes", wordt belooft in de aankondiging. De muziekprogrammering ligt in handen van FunkedUp, 3 voor 12 Leiden en Nobel Award Leiden.

Deze week start de voorverkoop van kaarten voor de Nacht van Ontdekkingen. Tot 1 juli geldt een vroegboekkorting. Het festival begint op zaterdag 17 september om 19.00 uur en duurt tot middernacht.