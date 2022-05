Al drie zomers konden bewoners van Leiden-Noord terecht op de Buurtcamping. Deze zomer kunnen ook de bewoners van Roomburg en Meerburg samen kamperen in hun eigen wijk. De Buurtcamping strijkt van 8 t/m 10 juli neer in zowel de Tuin van Noord als Park Matilo. "Het is heel gaaf om een stukje vakantie te kunnen geven aan mensen die anders thuis zouden blijven.''

Het verhaal van de Buurtcamping begint tien jaar geleden, toen twee Amsterdammers tegen elkaar opperden hoe leuk het zou zijn om te kamperen in je eigen buurt, vertellen campingbeheerders Henk Blaubeen en Marten Ris. "Een heel wild idee eigenlijk, dat uitgegroeid is tot 67 Buurtcampings door het hele land.''

Tenten

De ideale samenleving in het klein, zo luidt de omschrijving op de website. Ris: "Op de Buurtcamping hopen we dat mensen uit verschillende bubbels elkaar ontmoeten. Zo gebeurt het dat een bankdirecteur en een dakloze in gesprek raken en elkaar beter leren begrijpen. Dat gebeurt niet als je thuis in je bed ligt, wél als jullie tenten naast elkaar staan.''

Die ontmoeting wordt gecreëerd door de kampeerders een mix te laten zijn van allerlei verschillende mensen. Een derde is gereserveerd voor minima, een derde voor vrijwilligers en de laatste derde voor betalende kampeerders. De vrijwilligers komen overal vandaan; de andere kampeerders zijn allemaal buurtbewoners. Dat een derde gereserveerd is voor buurtbewoners met een laag inkomen, die niet hoeven te betalen, is niet voor niks. Ris: "Het is heel gaaf om zo een stukje vakantie aan hen te kunnen geven."

Kamperen

De Buurtcamping is niet nieuw in Leiden. Al twee keer konden bewoners van Leiden-Noord kamperen op de Buurtcamping in de Tuin van Noord, die georganiseerd wordt door stichting De Leidse Uitdaging. Campingbeheerder Henk Blaubeen komt er speciaal voor uit de Stevenshof gefietst. Maar kamperen? Hij lacht. "Nee, dat is niks voor mij. Dat laat ik over aan de kampeerders zelf.''

Nieuw dit jaar is een tweede camping, in Park Matilo. Het oude fort, nu een groot grasveld met verhoogde wallen, staat over anderhalve maand vol tenten. Ook hier is het de bedoeling om buurtbewoners dichter tot elkaar te laten komen, vertelt campingbeheerder Ris. Iedereen uit Roomburg en Meerburg is welkom. Ris: "We mikken op zo'n veertig tenten. Heb je geen tent? Dan kun je er een lenen.'' Het blijft niet alleen bij kamperen, er is ook een uitgebreid activiteitenprogramma. Alle buurtbewoners zijn daar welkom, ook diegenen die niet op de camping staan.

Binnenstad

Hoewel de editie van 2022 nog moet komen, liggen er alweer nieuwe plannen klaar, vertellen de beheerders. "De kans is aanwezig dat er volgend jaar een derde Buurtcamping bijkomt, in de binnenstad."

Beide Leidse Buurtcampings zoeken nog vrijwilligers. Opgeven kan via de website.