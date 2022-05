Het voorarrest van een 39-jarige man uit Leiden is met drie maanden verlengd. De heeft de raadkamer van de rechtbank woensdag bekendgemaakt. Op 10 mei is de man opgepakt op verdenking van handel in harddrugs.

De aanhouding komt voort uit een langer lopend onderzoek naar drugshandel waarin Nederland, België en Frankrijk samenwerken. De verdachte kwam daarbij in beeld via onderschepte Encrochatberichten. In februari van het vorige jaar zou hij een grote partij cocaïne in Europa hebben ingevoerd via de haven van Antwerpen. Ook in de maanden hiervoor hield de verdachte zich bezig met de handel in drugs, zo blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit de Encrochatberichten. Verder wordt de man verdacht van het witwassen van grote geldbedragen. Een medeverdachte van de man, een 34-jarige man uit Leiden, wordt nog gezocht. Hij bevindt zich mogelijk in het buitenland en staat daarom internationaal gesignaleerd.