De GGD stopt met de prioriteitstesten voor zorgmedewerkers. Omdat er op dit moment weinig testen worden afgenomen en de testresultaten snel binnenkomen, is voorrang voor zorgmedewerkers niet langer nodig.

Met het afschaffen van de prioriteitstesten hoeven zorgmedewerkers ook niet langer via een apart telefoonnummer een afspraak te maken. Vanaf afgelopen maandag kunnen zorgmedewerkers online een afspraak inplannen. In april stopte de GGD al met prioriteitstesten voor onderwijs- en kinderopvangpersoneel.

Het is rustig bij de teststraten omdat je na een positieve zelftest geen test meer bij de GGD hoeft te doen. Daarom past de GGD ook de openingstijden van de teststraat in Leiden aan. Vanaf 30 mei is de testlocatie bij het ECC aan de Haagse Schouwweg doordeweeks open van 08.00 tot 14.00 en in het weekend van 08.00 tot 12.00. De vaccinatielocatie is van woensdag tot en met zaterdag open van 08.00 tot 14.30. De overige dagen is de vaccinatielocatie gesloten.