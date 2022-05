commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft de voormalige burgemeester Pauline Bouvy-Koene van Voorschoten benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. De beëdiging vond vandaag op het provinciehuis plaats. Bouvy-Koene is 63 jaar en woont in Geervliet (Nissewaard). Ze begint direct.

Nadat burgemeester Pieter Paans van Krimpenerwaard op 16 mei aangaf zijn functie per direct neer te leggen, na een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag heeft de commissaris vorige week met de fractievoorzitters van de politieke partijen in Krimpenerwaard gesproken over de ontstane situatie. Ook het profiel voor een waarnemend burgemeester kwam daarbij nadrukkelijk aan de orde. De commissaris heeft daarop Pauline Bouvy-Koene voorgesteld als waarnemend burgemeester.

Na een gesprek met haar, afgelopen maandagavond, hebben alle fracties hun vertrouwen uitgesproken in Bouvy-Koene als waarnemend burgemeester.

De commissaris heeft Pauline Bouvy-Koene verzocht om samen met het gemeentebestuur de rust in de gemeente te herstellen. Op die manier wordt aan een nieuwe kroonbenoemde burgemeester een goede start geboden. Op een later moment zal de commissaris de fractievoorzitters opnieuw uitnodigen om de balans op te maken en vooruit te blikken op de procedure voor een nieuwe burgemeester. Het is de verwachting dat de waarneming minimaal één jaar zal duren.

Pauline Bouvy-Koene heeft ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Van 1994 tot 2002 was zij raadslid voor de VVD in de toenmalige Zuid-Hollandse gemeente Maasland. Van 1998 tot 2002 was ze actief als wethouder. Daarna was zij van 2005 tot 2015 burgemeester van de gemeente Bernisse. In 2016 werd Bouvy-Koene benoemd tot waarnemend burgemeester van Voorschoten.

Na ruim drie jaar te hebben waargenomen als burgemeester in Voorschoten werd ze op voordracht van de gemeenteraad de kroonbenoemde burgemeester van Voorschoten. Wegens gezondheidsredenen nam Bouvy-Koene in november 2020 afscheid maar inmiddels laat haar gezondheid waarneming als burgemeester weer toe.