De man die zaterdagavond door een arrestatieteam uit een trein op Leiden Centraal werd gehaald, is een 22-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man zit nog in de cel en hoort dinsdag of hij vrij komt.

Naar aanleiding van 'een dreigende situatie' rukte de politie massaal uit richting het treinstation. Volgens de politie had een 'verdacht persoon' mogelijk een wapen bij zich. "De melding was dermate serieus dat we hebben opgeschaald", zegt een politiewoordvoerder. Een arrestatieteam ging de trein binnen, ontruimde de coupés en arresteerde de verdachte. Uit onderzoek is gebleken dat de 22-jarige dakloze geen wapen bij zich had. Wel wordt hij verdacht van het bij zich hebben van verdovende middelen. Dinsdag wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris en hoort hij of hij vrijkomt of twee weken langer in de cel moet blijven.