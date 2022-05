Het thuisvoordeel speelt voorlopig nog geen rol in de finalereeks van de Nederlandse basketbalplay-offs. Nadat ZZ Leiden het zaterdag niet kon waarmaken in de Vijf Meihal, ging Heroes Den Bosch twee dagen later in de eigen Maaspoort onderuit. Het werd 74-90 in Leids voordeel.

ZZ Leiden sloot in Den Bosch elk kwart met ruime voorsprong af. Met nog vijf minuten op de klok in het laatste kwart sloop Den Bosch naderbij en verkleinde de achterstand tot zes punten. Maar verder liet het team van coach Geert Hammink het niet komen. Topscoorder aan Leidse kant was Jonathan Dunn, die ruim 31 minuten speelde en 25 punten maakte. Bij Heroes Den Bosch was dat Clay Mounce die 22 punten pakte in vier minuten speeltijd minder. De stand in de finalereeks die gaat om 'best of five' is nu 1-1. De volgende wedstrijd is woensdag 25 mei om 19.00 uur in de Vijf Meihal.