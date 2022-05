Op de Herensingel in Leiden is maandagmiddag rond 15.30 uur een fietser ten val gekomen. Waarschijnlijk gaat het om een eenzijdig ongeval. De fietser raakte hierbij gewond en is per ambulance met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De Herensingel was tussen Lage Rijndijk en de Kooilaan in beide richtingen enige tijd afgesloten.