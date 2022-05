Voetbalclub ADO Den Haag organiseert voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie zes tot en met vijftien jaar voetbalkampen. De deelnemers gaan aan de slag gaan met verschillende technieken, partij- en spelvormen. Buiten het programma op het veld staan er ook een aantal leuke ADO Den Haag elementen op het programma, zoals een nieuwe ADO Den Haag Voetbalquiz.

De voetbalkampen duren drie dagen. In Leiden vindt het kamp plaats bij voetbalvereniging DoCoS op 14, 15 en 16 juli. In Voorschoten vindt het kamp plaats bij Voorschoten '97 op 17, 18 en 19 augustus. Deelname kost 169,00 euro. ADO belooft voor dat bedrag dat kinderen de kans krijgen om gescout te worden en begeleiding krijgen door gekwalificeerde jeugdtrainers.

Het bedrag zal voor veel kinderen uit arme gezinnen vermoedelijk te hoog zijn. Ouders of voogden van kinderen in Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest kunnen in dit geval een beroep doen op Leergeld Leiden en Omstreken. Voorwaarde is wel dat het aantoonbaar besteedbaar gezinsinkomen beneden 120 procent van het wettelijk sociaal minimum ligt. Kinderen moeten ook bekend zijn bij Leergeld of worden aangemeld om van de regeling gebruik te kunnen maken. Voor meer informatie: https://www.leergeld.nl/leiden/