De stads- en streeklijnen van Arriva rijden tijdens de afsluiting van de Wilhelminabrug komende zomer een alternatieve route. Ook zet de vervoerder pendelbussen in om reizigers 'zo goed mogelijk' naar hun eindbestemming te brengen.

Van dinsdag 7 juni tot en met zondag 14 augustus voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit aan de brug in de Hoge Rijndijk. De weg over de Wilhelminabrug wordt volledig afgesloten. Al het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Arriva laat de volgende bussen via een omleiding rijden:

Stadslijn 1 Leiderdorp Ziekenhuis - Leiden Centraal

Stadslijn 2 Leiderdorp Oranjewijk - Leiden Centraal

Stadslijn 7 Zoeterwoude-Rijndijk - Leiden Centraal

Lijn 169 Zoeterwoude-Rijndijk - Leiden Centraal

Lijn 182 Leiderdorp Acacialaan - Leiden Centraal

Lijn 183 Leiderdorp Acacialaan - Leiden Centraal

Lijn 187 Leiden Roomburg - Leiden Centraal

Pendelbus

Arriva zet ook pendelbussen in tijdens de afsluiting. Deze pendel rijdt van Station Lammenschans via de Burggravenlaan, Hoge Rijndijk en Breestraat naar Leiden Centraal en weer terug. Op een speciale website van Arriva staan alle omleidingen, vervallen- en tijdelijke haltes van alle buslijnen vermeld.

Planning werkzaamheden

Fietsers en voetgangers moeten gebruikmaken van een alternatieve route via de verderop gelegen Julius Caesarbrug. Het autoverkeer zal met name via de Lammenschansweg en de Persant Snoepweg worden omgeleid. "Maar wie de mogelijkheid heeft, kan beter de fiets in plaats van de auto pakken", aldus de woordvoerder van de provincie.

Het vaarverkeer kan grotendeels doorgang vinden. Soms geldt er gedurende enkele dagen een hoogtebeperking. Op een aantal dagen is het vaarverkeer ook gestremd. De exacte planning voor de werkzaamheden staat op www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug.