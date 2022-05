Er is inmiddels ruim 3.800 euro binnengekomen via de crowdfunding voor bakkerij Dali in Leiden Noord. Betrokken buurtbewoner Soraida Ellerbeck startte de actie vorige maand, nadat onbekenden brand hadden gesticht bij de bakkerij aan het Prins Hendrikplein.

Tijdens het wereldcultuurdagfestijn dat zaterdag werd georganiseerd bij Speeltuinvereniging Noorderkwartier in de Anna van Saksenstraat wilde Soraida alvast een cheque overhandigen aan de getroffen bakker Mohammed Eminov. Daarop prijkte een bedrag van 3.125 euro. Inmiddels is de teller dus verder opgelopen. Of het streefbedrag van 15.000 euro ook gehaald wordt, valt nog te bezien. De actie loopt nog acht dagen.

Wie nog wil doneren kan dat doen via www.doneeractie.nl/uitgebrande-bakkerij-Dalí-een-hart-onder-de-riem/-62647.