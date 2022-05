In september 2019 was de laatste editie van het foodftruckfestival Rrrollend Leiden. Nu, na twee coronajaren zonder festival, stopt de Leidse evenementenorganisator Trudy Kwik met Rrrollend. Ze draagt het stokje over Hagenaar Heino Walbroek.

De twee coronajaren droegen bij aan haar keuze, vertelt Kwik. ''We begonnen in 2020 vol enthousiasme met de voorbereidingen, maar toen kwam corona. We hadden het dit jaar weer op kunnen starten, maar er was zo veel veranderd, er zijn allerlei nieuwe dingen op mijn pad gekomen. Dus ik vond het mooi om te zeggen, ik ga het niet meer doen, ik draag het stokje over.''

Maar dat betekent niet dat het doek valt voor Rrrollend. De nieuwe organisator Heino Walbroek heeft er veel zin in om het festival nieuw leven in te blazen. Wel ziet hij nieuwe uitdagingen. ''Het vinden van personeel is lastiger geworden, de prijzen zijn omhoog gegaan, de beveiliging is lastiger, je moet rekening houden met verduurzaming. Het is ook al vrij laat in het seizoen, Trudy had normaal alles al staan.'

Drinken Leidenaren desondanks deze zomer weer een drankje op het foodtruckfestival? Als het aan Walbroek ligt wel. ''De gemeente staat er positief in. Het zal niet weer op het Pieterskerkplein zijn, we zijn in gesprek met de gemeente over leuke alternatieven. Ik ga er vanuit dat er in augustus of september toch echt een nieuwe editie van Rrrollend Leiden komt.''