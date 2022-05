Een personenauto is vanmorgen bovenop een paal tot stilstand gekomen. De bestuurder, een oudere man, wilde vermoedelijk inparkeren maar trapte op het gaspedaal in plaats van zijn rempedaal. Via een lantarenpaal belandde hij op de meter hoge paal van een kinderspeelplaats. Het bizarre tafereel gebeurde voor zwembad De Does aan het Amaliaplein in Leiderdorp.

De man kon met hulp van omstanders uit zijn voertuig komen, hij raakte niet gewond. Een vrouw die op het bankje achter de paal zat, kwam ook met de schrik vrij.