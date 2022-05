Een 48-jarige vrouw uit Marokko die al veertien maanden wordt opgevangen in de Leidse vrouwenopvang Rosa Manus moet daar vertrekken. Rosa Manus vangt vrouwen op die te maken hebben gehad met verschillende vormen van misbruik en stelt de plek nodig te hebben voor iemand anders.

De ongedocumenteerde vrouw, ze gebruik de schuilnaam Maria, zou vrijdag op straat gezet worden, als ze niet uit eigen beweging voor 11.00 uur zou vertrekken. Ze bleef, maar de door Rosa Manus eerder aangekondigde inzet van de politie bleef uit. Om uitzetting te voorkomen, verzamelden zich vrijdag rond 10.00 uur een twintigtal mensen voor de ingang van het gebouw. Het ging om leden van de SP, Bond Precaire Woonvormen, Doorbraak en andere organisaties.

Inmiddels is de situatie zo dat Maria geen eten meer krijgt. Zelf durft ze niet naar buiten om boodschappen te doen, omdat ze dan waarschijnlijk niet meer binnen wordt gelaten. Omdat ze honger heeft, probeerde een delegatie van de SP en Doorbraak vanochtend een tas boodschappen af te geven bij de receptie. Maar die werden niet aangenomen.

Eric Krebbers van Doorbraak schrijft op de website van die organisatie dat Maria 'kapot en bedroefd is door het wrede gedrag van Rosa Manus'. "Ze heeft geestelijk en lichamelijk veel last van de druk, is heel erg nerveus en de wond van mijn operatie, Maria is geopereerd aan kanker, doet extra pijn." Maria vindt dat Rosa Manus zich 'irrationeel en onwettig gedraagt​' jegens haar en ze begrijpt niet waarom ze niet nog een paar weken mag blijven. Dan heeft ze namelijk zelf elders onderdak geregeld en kan dakloosheid worden voorkomen.

Inmiddels bemoeien ook verschillende politieke partijen zich met de situatie waar Maria verkeert. De SP, de Partij Sleutelstad en de ChristenUnie hebben burgmeester Lenferink gevraagd om voor een oplossing te zorgen. Of die er ook komt lijkt vooralsnog zeer de vraag. De gemeente en Rosa Manus denken dat de vrouw terug kan naar Marokko zonder het risico dat ze opnieuw slachtoffer wordt van huiselijk geweld.