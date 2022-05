Zaterdagmorgen is de vijftiende editie van de Lions Leidse Toetertoer door de Leidse regio en de bollenstreek getrokken. Zo'n veertig imposante trucks vertrokken om 10.00 uur luid toeterend vanaf het parkeerterrein bij het Valkenburgs meer.

Aan boord zaten meer dan zestig mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Voor hen is de Toetertoer een enorme belevenis waar ze maanden van tevoren al naar uitkijken. Dit keer maakten zij een mooie rit door de Bollenstreek, Valkenburg, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden. Rond 12.00 uur kwam de Toetertoer weer op de plaats van vertrek aan. Daar kregen de deelnemers en chauffeurs een lunch bij Brasserie Buitenhuis. Aansluitend volgde een ritje met de stoomtrein van het Smalspoormuseum.

De Toetertoer is een initiatief van Lions Club Leiden Oude Rijn, in samenwerking met stichting VTV Leiden (Vrijetijdsvereniging Leiden) en is dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd. De deelnemende bedrijven stellen belangeloos hun rijdend materieel en chauffeurs beschikbaar. Motoragenten van Politie Hollands Midden en vele vrijwilligers van het Motor Begeleidings Team zorgen voor de verkeersbegeleiding.

De Toetertoer wordt gesponsord door vele bedrijven uit Leiden en omgeving, de opbrengst gaat naar de VTV Leiden dat voor de activiteiten geen subsidie van de overheid ontvangt. VTV Leiden verzorgt al vele jaren vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking.