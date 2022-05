Vanwege de overlast die door alcohol consumerende personen wordt veroorzaakt, heeft het college besloten een alcoholverbod in te stellen voor het Kooiplein en omgeving in Leiden Noord.

Door het verbod is het van 1 juni 2022 tot en met 1 juni 2023 verboden om op en rond het Kooiplein in de openbare ruimte alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen of blikjes met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

In 2015 werd ook al eens een dergelijk verbod ingesteld. Toen alleen voor de zomermaanden. Ook toen was aanhoudende overlast de reden voor het verbod.