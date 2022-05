Op de Hoge Rijndijk in Leiden heeft een automobilist vanmorgen rond 9.10 uur drie geparkeerde auto’s geramd. De bestuurder was achter het stuur onwel geworden. Hij raakte gewond en is met de ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

De man reed van uit de richting Leiden richting Zoeterwoude. Ter hoogte van de Suzuki dealer ging het mis. Daar werden eerst twee geparkeerde leenauto's van het bedrijf geramd, waarna de auto naar de andere kant van de weg slingerde en daar op een derde auto botste. De Hoge Rijndijk werd enige tijd volledig afgesloten voor het autoverkeer tussen de Matiloweg en de Willem van der Madeweg in Leiden.