Bij graafwerkzaamheden is rond 9.00 uur vrijdagmorgen een gaslek ontstaan in de Haarlemmerstraat in Leiden. De brandweer kwam ter plaatse om metingen te verrichten. De politie sloot een deel van de winkelstraat tijdelijk af voor het publiek.

Netbeheerder Liander is vervolgens opgeroepen om het lek te dichten. Rond 10.30 uur was het lek gerepareerd en werd de straat weer vrijgegeven.