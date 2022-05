De werkgroep Leidse Sterrewacht bestaat dit jaar veertig jaar. Dat werd afgelopen zaterdag door de leden van de werkgroep gevierd, waarbij herinneringen over de geschiedenis van de werkgroep werden opgehaald. Vanwege het jubileum ging verslaggever Lieuwe van Slooten namens mediapartner Omroep West langs bij de Sterrewacht.

Dat de werkgroep al zo lang bestaat, kan niet zonder hulp van de universiteit, vertelt voorzitter Frans van Beek. "Als vereniging bestaan we veertig jaar, maar we zijn ook veertig jaar in de gelegenheid gesteld door de universiteit om de sterrenkijkers in dit mooie gebouw te onderhouden en er prachtige dingen mee te doen."

De activiteiten van de werkgroep beperken zich niet tot het voor de hobby bekijken van de sterrenhemel, vertelt bestuurslid Theo Klaver. "De waarnemingen zijn niet alleen maar voor de lol. Er worden ook hele serieuze waarnemingen gedaan, waar soms ook wetenschappelijke waarde aan kan worden gehecht."

De werkgroep bestaat dus al veertig jaar, maar de leden raken nooit uitgekeken. "Er is iedere keer wat te zien", zegt Frans. "Zoals afgelopen weekend, toen er een volledige maansverduistering was. We volgen zonsverduisteringen, kometen komen langs, er is iedere dag opnieuw wat te beleven."

Avondje Sterrewacht



Mensen die een keer bij de Sterrewacht willen meekijken, kunnen eens per maand op donderdag langskomen bij het 'Avondje Sterrewacht'. "Dan is er een lezing van een uur, en gaan we daarna met de groep langs de sterrenkijkers", zegt Theo. "Die staat dan op een object gericht, bijvoorbeeld een planeet of een nevel. Er zijn allerlei dingen te zien aan de sterrenhemel die de moeite waard zijn om te bekijken."

Op de website van de werkgroep is te zien, wanneer de 'Avondjes Sterrewacht' worden gehouden.