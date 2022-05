Reanimeren is van levensbelang. Daarom organiseert de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) in samenwerking met zeven grote studentenverenigingen en Taskforce QRS Leiden op zaterdag 21 mei de Leidse Reanimatiedag.

Per dag krijgen 35 mensen in Nederland een hartstilstand, meldt de PKvV. Reanimatie in de eerste zes minuten is daarbij cruciaal. Maar de ambulance kan er niet altijd binnen die tijd zijn. Daarom is het volgens de organisatie van levensbelang dat zo veel mogelijk Leidenaren leren reanimeren.

Er zijn 21 mei twee cursussen, die beide worden afgesloten met een praktische toets, waarna de deelnemers meteen horen of ze geslaagd zijn. De deelnemers krijgen dan een certificaat dat erkend wordt door de Nederlandse Reanimatieraad en ze kunnen zich direct aanmelden als burgerhulpverlener.

Leidse bevolking



Hoewel de dag georganiseerd wordt door studenten, is iedere Leidenaar welkom. De dag is met nadruk bedoeld om de verbinding tussen student en stad te bevorderen. In het kader van dit zogenoemde Strategisch Partnerschap worden er evenementen georganiseerd voor de hele Leidse bevolking, zoals debatten, concerten en symposia.

Aanmelden kan via https://pkvv.nl/hartvoordestad/. De Leidse Reanimatiedag vindt plaats bij PLNT op Langegracht 70.