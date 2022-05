Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt na een frontale aanrijding met een scooter. Dat gebeurde op de Haarlemmerweg in Leiden. De bestuurder van de scooter is na het ongeval doorgereden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de scooter had niet in de gaten dat een wijkagent vrijwel achter hem fietste. Die heeft het kenteken van de scooter genoteerd en doorgegeven, waarop andere politie-eenheden naar het huisadres van de bestuurder zijn gereden. Daar werd de bestuurder aangetroffen en aangehouden in verband met het verlaten van de plaats van het ongeval. De scooter werd in de omgeving van het huis aangetroffen.