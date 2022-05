De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg organiseert jaarlijks de Week van de Jonge Mantelzorgers. Ook in de Leidse regio worden meerdere informatieve en gezellige activiteiten georganiseerd tussen 31 mei tot 7 juni.

In de week wordt stil gestaan bij de grote zorg en verantwoordelijkheid die een jonge mantelzorger draagt. Ongeveer een kwart van de jongeren in Nederland zorgt voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Er blijft daardoor vaak weinig tot geen tijd over om bijvoorbeeld af te spreken met vrienden of het volgen van een opleiding.

Op 31 mei organiseert het Netwerk Jonge Mantelzorgers Leidse Regio in Wijkcentrum de Kooi een bijeenkomst voor beroepskrachten in de jonge mantelzorg. Deze staat in het teken van loyaliteit aan de patiënt. Deze begint om 14.30 uur en is kosteloos bij te wonen, met een aanmelding via mantelzorgleiden@incluzio.nl.

Op 4 juni zijn jonge mantelzorgers en hun familieleden uitgenodigd voor het ‘Ik Zorg Voor Café’. Bij de IJsclub Zoeterwoude kunnen er tussen 11.00 uur en 14.00 uur diverse spelletjes worden gespeeld, maar er is ook ruimte voor goede gesprekken over het leven als jonge mantelzorger.

Alle jonge mantelzorgers uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest maken aanspraak op een vrij te besteden cadeaubon van 15 euro, met het zogenaamde Ik Zorg Voor Waardering-programma.