Een voetganger is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur op de Langegracht in Leiden. De jonge vrouw is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De harde klap van het ongeluk blijkt wel uit de zwaarbeschadigde voorruit van de auto. Het voertuig zal door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Om onderzoek te doen naar de toedracht van de aanrijding was de Langegracht ter hoogte van de Zandstraat in de richting van de Klokpoort afgesloten voor autoverkeer.