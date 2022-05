Het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp heeft na een verbouwing van 18 maanden een compleet nieuwe centrale hal. Vlak voor de officiële opening legden lid van de cliëntenraad Kelly den Oudsten en patiënt mevrouw Langhout-Niessing de laatste hand aan de verbouwing door nog een laatste plantje in de grond te planten. Locoburgemeester Herman Romeijn en Alrijne-bestuurder Ivo van der Klei zagen dat het goed was en spraken de aanwezigen toe.

In 2019 is begonnen met de ontwikkeling van de verbouwing. Maar liefst 300 patiënten en bezoekers van het ziekenhuis zijn geïnterviewd over hun wensen voor de nieuwe centrale hal. De nieuwe hal is tweemaal zo groot geworden en daarmee voorbereid op de toenemende patiëntenstroom. De hal is een ruimte geworden om elkaar te ontmoeten. Het is een ruimte met een groene uitstraling. En met veel daglicht, rust en ruimte heeft dat een positief effect op het welzijn van patiënten en bezoekers en medewerkers.

Ook heeft de balie voor patiëntenregistratie meer ruimte gekregen. De ruimte van de centrale receptie en de balie van de ziekenhuisvrijwilligers is vergroot. De 24 uurs-apotheek is nu direct via de ingang bereikbaar en heeft het een hoge mate van robotisering. En tot slot is een Espressobar gerealiseerd en geopend.