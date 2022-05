De gestegen energieprijzen zorgen bij veel mensen voor financiële problemen. Voor de laagste inkomens heeft de overheid daarom een compensatie beschikbaar gesteld, maar jongeren onder de 21 en studenten hebben daar geen recht op. Het is belangrijk om te weten of dat voor problemen zorgt, zegt SVL-fractievoorzitter Mitchell Wiegand Bruss. Daarom start zijn partij samen met GroenLinks een meldpunt.

Een oproep van de Leidse gemeenteraad leidde vorige maand al tot een plan van aanpak voor de bestrijding van energiearmoede. Isoleren is daarbij het speerpunt. Maar zomaar geregeld is dat niet, zegt Joost Schrieks, duo-raadslid voor GroenLinks. 'Tot het plan breed is uitgevoerd, zal het nog weinig kunnen betekenen." Ook kan de gemeente bijspringen in de vorm van bijzondere bestand, maar het is volgens de partijen onduidelijk in hoeverre jongeren en studenten daar van kunnen profiteren.

Gestegen energiekosten



Dus willen de partijen inzichtelijk krijgen in hoeverre die groep jonge mensen in de problemen komt door het gebrek aan compensatie. Zij roepen hen op om aan het meldpunt door te geven welke invloed de gestegen energiekosten hebben op hun financiële situatie.

De informatie die het meldpunt oplevert, geeft mogelijk inzicht in problemen die vooralsnog onbekend zijn, zegt Wiegand Bruss. "Dat kunnen we gebruiken om te zoeken naar mogelijke oplossingen en om een signaal af te geven aan de Rijksoverheid."

Jongeren onder de 21 en studenten die in financiële problemen komen door gestegen energieprijzen kunnen zich melden bij het meldpunt op www.studentenvoorleiden.nl/energie.