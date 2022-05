De extra grote coronaterrassen moeten na 4 oktober weer terug naar het oude formaat. Dat vindt Aart Martin de Jong, bestuurslid van wijkvereniging PAL (Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West). Hij heeft er begrip voor dat de horeca een handje wordt geholpen met extra grote terrassen maar hij houdt het college aan de oude afspraak dat ze na Leidens Ontzet weer in precorona staat worden teruggebracht.

In de binnenstad is ophef ontstaan door de enquête van Centrummanagement Leiden waarin de mening van Leidenaren wordt gepolst over de grote terrassen.

De Jong vindt dit een 'non-discussie'. Hij gaat er vanuit dat het nieuwe gemeentebestuur zich houdt aan de afspraak van het vorige college van burgemeester en wethouders. En dat betekent dat de verruimde afmetingen van de terrassen na Leidens Ontzet niet langer meer mogen.

Ongezellig is dat volgens hem niet. "Het was voor corona toch ook gezellig in de stad", reageert hij op een vraag van Sleutelstad-presentator Gerry van Bakel. Volgens De Jong heeft de horeca ook geen uitzonderingspositie meer nodig want hij heeft gehoord dat de horeca volgend jaar alweer op de omzet zit van voor corona. "Dat ze meer geld willen verdienen vind ik geen argument." De openbare ruimte is volgens De Jong een schaars goed. "En nu worden bruggen door terrassen bezet, en zijn sommige stoepen moeilijker begaanbaar."

De peiling van het Centrummanagement vindt hij echter om meerdere reden ongepast. Er kan volgens De Jong ontzettend mee gemanipuleerd worden. "Mensen kunnen hem meerdere malen invullen. Wij ook. Het rammelt van alle kanten." Dat neemt niet weg dat hij de actie wel serieus neemt. Hij heeft argwaan dat hiermee wordt voorgesorteerd op permanente uitbreiding van terrassen.