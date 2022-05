Voormalig GroenLinks-wethouder Mohamed Rabbae is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de NOS. Rabbae was van 2002 tot 2004 wethouder in Leiden en trad tussentijds af omdat er tijdens zijn ziekteverlof grote fouten waren gemaakt bij sociale werkvoorziening DZB. Voor die tijd was hij Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Rabbae vluchtte in 1966 als student uit Marokko naar Nederland, omdat hij bang was dat hij als activist tegen koning Hassan II opgepakt zou worden. Hij studeerde economie in Amsterdam en werd in 1983 directeur van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB). Hij was in die functie in de jaren daarna een belangrijke spreekbuis voor minderheden.

Na de Golfoorlog werd hij lid van GroenLinks, dat hem al gauw op de kandidatenlijst zette. Van 1994 tot 2002 zat hij in de Tweede Kamer. Hij kreeg waardering als onderwijswoordvoerder en lid van de IRT-enquêtecommissie die onderzoek deed naar ongeoorloofde opsporingsmethodes door de politie.

'Sorry-democratie'

Van 2002 tot 2004 was hij als wethouder voor GroenLinks verantwoordelijk voor het politiek gevoelige dossier van de DZB. Toen daar tijdens zijn afwezigheid fouten waren gemaakt met flinke financiële gevolgen voor de gemeente, stapte hij op. "Maar ook als het Leiden niets gekost had, zou ik weggaan", zei hij toen hij dat vertrek bekendmaakte. "Die sorry-democratie die ik zo goed ken uit mijn tijd als Tweede Kamerlid ergerde me altijd", sprak Rabbae op het Leidse stadhuis in het bijzijn van de toen net aangetreden burgemeester Lenferink.

In 2010 deed Rabbae aangifte tegen Geert Wilders, die hij beschuldigde van haatzaaien en groepsbelediging. Toenmalig partijleider Femke Halsema zag dat als een poging tot censuur en nam afstand van Rabbae. Die zegde daarop zijn lidmaatschap van GroenLinks op.