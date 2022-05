Op last van burgemeester Lenferink is dinsdag een woning aan de Leidse Kappakade gesloten. Al lange tijd was er sprake van ernstige overlast in en rondom de woning. Eind maart zijn er overtredingen van de Opiumwet geconstateerd, waarna de burgemeester tot sluiting van het pand heeft besloten.

Na een ernstig geweldsincident heeft de politie eind maart de woning doorzocht. Bij de doorzoeking werden harddrugs, een hennepkwekerij en wapens gevonden. De gemeente geeft aan dat de woning een jaar wordt gesloten, om de rust in de omgeving te herstellen en nieuwe overtredingen te voorkomen. In 2020 was dezelfde woning ook al voor zes maanden gesloten vanwege overtredingen van de Opiumwet. Volg Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden