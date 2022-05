Een Egyptische papyrusrol van meer dan zeventien meter lang is voor het eerst in zijn geheel te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het 3000 jaar oude artefact is een 'dodenboek' waarin allerlei spreuken en symbolen staan. Die zouden de overledene in het hiernamaals moeten helpen. Vanaf 22 juni is de rol als één doorlopend geheel te zien in het museum.

Sinds de aankoop van de rol door het museum is het nog niet eerder in zijn geheel tentoongesteld. De rol werd in 1825 gevonden in een graf in Midden-Egypte, opgevouwen op het gemummificeerde lichaam van de Egyptische handelaar Qenna. Later werd het in Londen geveild, waarna het museum de rol in handen kreeg meldt mediapartner Omroep West.

Caspar Reuvens, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden, kocht het destijds. Na de aankoop werd de papyrus in 38 hanteerbare vellen gesneden, wat volgens het Leidse museum in die tijd ‘heel gebruikelijk’ was. Het museum heeft de afgelopen drie jaar gespendeerd aan de restauratie van de antieke bezienswaardigheid, zodat deze in zijn geheel tentoon kan worden gesteld. In het verleden werden vaak slechts enkele vellen geëxposeerd, terwijl de rest in het museumdepot lag.