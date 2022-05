Vier jongeren zijn dinsdagochtend door de recherche van hun bed gelicht in Leiden Zuid en Wassenaar. De vier worden verdacht van drugshandel en -productie. Ze zijn voor verhoor ingesloten en zitten nu in volledige beperkingen.

De politie meldt dat de verdachten in de vroege ochtenduren van dinsdag 17 mei zijn aangehouden, twee van hen door een arrestatieteam. De woningen van de verdachten zijn vervolgens doorzocht. De drie Leidenaren, 19, 21 en 24 jaar, en de twintigjarige man uit Wassenaar zitten in zogeheten beperkingen, dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat. De verdachten worden naar verwachting op vrijdag 20 mei voorgeleid aan een rechter-commissaris.

De districtsrecherche startte eind 2021 een onderzoek nadat er informatie binnen was gekomen over een groep jongemannen die zich schuldig zou maken aan het bezit van en handel in verdovende middelen.

Jeugdbende

De aangehouden verdachten maken volgens de politie deel uit van een groep jongeren die al langere tijd voor overlast zorgt in de buurt Boshuizen (Bos- en Gasthuisdistrict), en dan met met name de omgeving van het Jacques Urlusplantsoen in Leiden. In deze wijk is daarom een integrale aanpak van kracht, waarin gemeente, politie en de sociaal-maatschappelijke partners samenwerken.

De bedoeling van deze gezamenlijke aanpak is om de overlast in de wijk terug te dringen en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, meldt burgemeester Lenferink. "Dit is een langdurig project, maar we zien vooruitgang en dat is heel fijn voor alle inwoners van de wijk. Het 'wijkgevoel' neemt toe, net als de meldingsbereidheid. Ook deze actie is weer een stap in de richting van een prettige en leefbare buurt voor iedereen."

Teamchef Leiden-Zuid Irene Mulder vertelt: "De overlast die deze groep veroorzaakt, is ons al langer een doorn in het oog. Een klein groepje jongeren heeft een negatief effect op het woonplezier en het veiligheidsgevoel van bewoners in dat deel van Boshuizen.

" Vandaag zijn na de aanhoudingen de twee wijkagenten in de wijk aanwezig geweest om vragen te kunnen beantwoorden, vervolgt Mulder. "Vanuit de integrale aanpak zoeken we met onze partners nadrukkelijk naar hoe we jongeren perspectief kunnen bieden en kijken we niet alleen naar strafrecht als oplossing. Bij strafbare feiten treden we natuurlijk wel op. De aanhoudingen van vandaag zijn hopelijk een duidelijk signaal naar alle jongeren dat misdaad echt niet loont."