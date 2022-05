@ease Leiden heeft maandag de deuren geopend aan de Hooigracht. Jongeren van 12 tot 25 jaar die ergens mee zitten, kunnen er elke maandag tussen 15.30 en 18.30 uur terecht om erover te praten. Gewoon binnenlopen of chatten: anoniem, zonder afspraak en gratis. Of het nu gaat over stress, eenzaamheid, depressie, seksueel misbruik of iets anders, jonge vrijwilligers luisteren en helpen bij @ease.

Door de enorme druk op de ggz en de lange wachtlijsten kunnen jongeren vaak niet snel terecht bij de reguliere zorgverleners. Met de inloopvoorziening werkt @ease buiten de reguliere kaders, ondersteund door psychiaters en psychologen. "De vrijwilligers staan er nooit alleen voor", vertelt Tondalaya van Manen, locatiemanager @ease Leiden. Sommige jongeren kunnen met enkele gesprekken weer verder en komen niet in het zorgsysteem terecht. Iedere maandagmiddag staan vrijwilligers voor de jongeren klaar voor een praatje, advies of doorverwijzing. De vrijwilligers luisteren zonder oordeel. De gesprekken zijn vertrouwelijk en zonder verplichtingen. In Leiden werkt @ease samen met Rivierduinen, SOL, Cardea, Lumen, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, Curiu en Aemosa. @ease Leiden is elke maandag geopend van 15.30 tot 18.30 uur en is gevestigd in het pand van Lumen, Hooigracht 12.