In de gemeentelijke fietsenstallingen rondom station Leiden Centraal wordt vanaf juni weer strenger gehandhaafd op de termijn van de stalling. Tijdens de coronaperiode mochten fietsen langer worden gestald. Omdat het weer drukker wordt, neemt de vraag naar fietsparkeerplekken toe. Vanaf 1 juni geldt weer de maximale stallingstermijn van twee weken.

In coronatijd is in de fietsenstallingen niet gecontroleerd op de maximale stallingstermijn van twee weken. Er staan nog steeds veel fietsen uit die periode in de gemeentelijke stallingen. Fietsen die vanaf 1 juni langer dan twee weken in de stalling staan worden gelabeld. Eigenaren hebben tot en met vrijdag 17 juni de tijd om de gestalde fiets op te halen. Daarna worden de niet opgehaalde fietsen weggehaald.

Weggehaalde fietsen kunnen tegen vergoeding opgehaald worden bij de fietsopslag aan de Willem Barentszstraat 20 in Leiden.