Een voorbijganger heeft vanmorgen rond 6.30 uur een vrouw uit het water van het Kanaal gered en meteen de hulpdiensten gewaarschuwd. Politie, brandweer, een ambulance en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Waarschijnlijk is de vrouw bij het Roomburgerpad te water geraakt. Dat is het fietspad tussen het water en bedrijventerrein Roomburg. Of ze te voet of op bijvoorbeeld op de fiets was, is niet bekend. De politie sloot het fietspad af om nader onderzoek te doen.