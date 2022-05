Ambulances, een duikteam van de brandweer, politie. De hulpdiensten lieten aan het begin van de middag niets aan het toeval over toen bij de Plesmanlaan een huurscooter in het water werd aangetroffen. Ook een traumahelikopter werd gewaarschuwd, maar die is uiteindelijk niet meer ter plaatse gekomen.

Een duiker van de brandweer heeft het water langs de Plesmanlaan doorzocht maar niemand aangetroffen. Daarop is de scooter uit het water getakeld. Wie de bestuurder van de Scooter To Go was, wordt uitgezocht.