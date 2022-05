Bij het Repair Café Leiden was het zaterdag een drukte van belang. Een beetje 'low profile' werd namelijk gevierd dat het alweer tien jaar geleden is dat het Repair Café voor het eerst werd gehouden op de vaste stek in de Merenwijk. "Maar we hebben van tevoren geen reclame gemaakt want het is al veel te druk", zegt Antje Jordan. Jordan is vrijwilliger van bijna het eerste uur. "Het eerste Repair Café was in mei 2012. Ik ben er in september bijgekomen."

"Het was wel supergezellig en gelukkig waren er ook heel veel vrijwilligers op te helpen bij het repareren." Dat is ook het idee bij de Repair Cafés die elke tweede zaterdag van de maand worden gehouden tussen 13.00 en 15.30 uur. Bezoekers komen er niet om te kijken hoe de vrijwilligers bijvoorbeeld een kapotte stoel repareren, maar doen dat zelf. Zo nodig met hulp en ook de meeste materialen zijn aanwezig. Daarvoor wordt dan een bescheiden vergoeding gevraagd. Bij het Repair Café draait het dus allemaal om repareren. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Kleding bijvoorbeeld. Of een meubelstuk, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen of speelgoed. De vrijwilligers zijn mensen met verstand van zaken. Elektriciens, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker. Iedereen kan gewoon binnenlopen en leren dat repareren vaak veel makkelijker is dan mensen denken. Het Repair Café Leiden draait volledig op de belangeloze inzet van een grote groep vrijwilligers. Er is geen subsidie en dus zijn sponsors welkom. Ook wordt van tevreden bezoekers een vrijwillige bijdrage in de kosten op prijs gesteld. Het Repair Café in Leiden wordt altijd gehouden in Buurtcentrum Op Eigen Wieken aan het Valkenpad 5 in de Merenwijk). Ook in de regio zijn er in de loop der tijd verschillende Repair Cafés ontstaan. Zo is er elke maand een Repair Café in Oegstgeest. Elke derde woensdagmiddag in Leiderdorp en elke laatste zaterdag van de maand is er Repair Café Voorschoten. De eerstvolgende reparatiedag in Leiden is op zaterdag 11 juni.