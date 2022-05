De weersverwachting voor de komende dagen, met temperaturen oplopend tot ruim boven de twintig graden, nodigt uit voor een verfrissende duik in een van de openbare zwemlocaties. De waterkwaliteit bij de verschillende recreatiegebieden in de Leidse regio is goed, in tegenstelling tot vorig jaar toen enkele gebieden last hadden van blauwalg.

De openbare zwemlocaties worden tijdens het zwemseizoen, van begin mei tot en met 1 oktober, minimaal een keer in de twee weken gecontroleerd op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen. Het vaak door blauwalg geplaagde Klinkerbergerplas is volgens de recentste meetgegevens veilig om in te zwemmen. De kwaliteit van het zwemwater bij 't Joppe, Valkenburgsemeer, Vlietland en de Vadedoplas in Leiderdorp is goed. Voor de waterspeelplaats Cronesteijn in Leiden geldt als enige gebied in de regio een negatief zwemadvies. Het zwemmen wordt afgeraden vanwege ontoereikende kwaliteit van het water. De Omgevingsdienst Midden-Holland acht de kans groot op maag- en darmklachten. De waterkwaliteit van zwemwater kan in een warme periode snel veranderen. Daarom is het verstandig om niet zomaar het water in te gaan en voor het zwemmen de actuele informatie te bekijken op www.zwemwater.nl.