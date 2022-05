De leerstoel van bijzonder hoogleraar Rex Arendsen van de Universiteit Leiden wordt in stilte betaald door de Belastingdienst, terwijl hij als hoogleraar onderzoek doet naar belastingwetgeving en de uitvoerbaarheid ervan. Hijzelf, de universiteit en de Belastingdienst hebben dit potentiële belangenconflict niet publiekelijk vermeld. Dat blijkt uit onderzoek van het NOS programma Nieuwsuur.

Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) zegt 'geschrokken' te zijn. "Ik vind dat het absoluut 100 procent duidelijk moet zijn hoe hoogleraren ondersteund worden en dat we weten dat er geen belangenverstrengeling is en geen beïnvloeding van buitenaf", vertelt hij in Nieuwsuur. "Het verzwijgen en verbergen van dit soort constructies vind ik onacceptabel."

De financiering van de bijzondere leerstoel van Arendsen verloopt via de Douane, voorheen onderdeel van de Belastingdienst. Ook het ministerie van Financiën was betrokken bij het instellen van de leerstoel. Over een periode van tien jaar betaalt de Belastingdienst/Douane 425.000 euro aan de universiteit. Van dat geld worden de hoogleraar en twee promovendi betaald. De financiering begon in 2015 en stopt in 2025.

Duidelijker

Arendsen laat in een reactie aan Nieuwsuur weten dat hij met het vermelden van de stichting voldeed aan de wens tot transparantie over de financiering van zijn leerstoel. Hij geeft aan geen bezwaar te hebben de financiering voortaan duidelijker te melden. "Mijn eigen onderzoeksresultaten worden in publicaties gepresenteerd. Dat onderzoek wordt niet gedefinieerd door, niet uitgevoerd met en niet beïnvloed door financiers."

Ook de Universiteit Leiden laat weten dat ze dachten te hebben voldaan aan de transparantie-eisen. "Erop terugkijkend had de financiering vanuit de Belastingdienst beter wel kunnen worden vermeld", zegt de universiteit.