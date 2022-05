De partijen GroenLinks, D66, PvdA en CDA zijn goed op weg met het vormen van een nieuw coalitieakkoord. Dat laat formateur Gerdo van Grootheest in een brief aan de gemeenteraad weten. Ze verwachten een akkoord op hoofdlijnen op 6 juni te presenteren. Op dat moment worden ook de kandidaat-wethouders bekendgemaakt.

Volgens de formateur is er al op veel thema's overeenstemming. Wel moet er nog een aantal thema's besproken worden. Die gesprekken vinden niet alleen maar op het stadhuis plaats, want 'de toekomst van de stad moet niet vanuit het stadhuis worden gemaakt.' Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken in de Pieterskerk, bij ZZ Leiden, Theehuis Noord, The Field, in musea en in de buurthuizen.

Als laatste onderdeel van de formatie, die in goede sfeer verloopt, staat de collegevorming met de kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling op de agenda. De partijen hebben de wens om in de week van 6 juni het beleidsakkoord en de kandidaat-wethouders te presenteren.