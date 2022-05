In het Leiden Bio Science Park (LBSP) is donderdag een nieuw onderzoekscentrum geopend. Het is de bedoeling dat er verschillende bedrijven en start-ups komen te zitten. De opening gebeurde in aanwezigheid van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directeur Ida Haisma van het Leiden Bio Science Park en de Leidse burgemeester Lenferink.

Het nieuwe onderzoekscentrum in het LBSP is neergezet door Kadans. Een investeerder en ontwikkelaar in vastgoed voor kennisintensieve ondernemingen. De naam Plus Ultra betekent 'steeds verder'. "Een verwijzing naar de drang om te blijven innoveren en verbeteren. Een eigenschap die de essentie vormt van dit onderzoekscomplex", legt directeur Leemhuis van Kadans uit.

Bijzonder is dat Kadans het gebouw heeft neergezet voordat er ook maar één contract was getekend met toekomstige gebruikers. In de bouwwereld wordt doorgaans pas begonnen met bouwen als een flink percentage van het vastgoed is verkocht of verhuurd. "In deze branche is dat lastig", weet burgemeester Lenferink.

"Er is in het Bio Science Park altijd gebrek aan ruimte voor start-ups en voor bedrijven die willen doorgroeien, maar ook voor gevestigde bedrijven", zegt de Leidse burgemeester. Volgens Lenferink komt dat doordat de onderzoeksbedrijven vaak maar een korte periode vooruitkijken. "Ze krijgen geld en zijn met onderzoek bezig en het ontwikkelen van geneesmiddelen. En dan willen ze snel aan de slag." Zelf een gebouw neerzetten, past niet in dat plaatje. Ook sluit dit type ondernemingen pas kort van tevoren een huurcontract voor ruimte in een te ontwikkelen gebouw.

Om dat probleem te ondervangen heeft de gemeente Leiden in het verleden Bio Partner opgericht, samen met de Universiteit Leiden en het LUMC. Die stichting biedt huisvesting aan life sciences bedrijven op het LBSP en exploiteert inmiddels de gebouwen Bio Partner één tot en met vijf. Vier in Leiden en eentje in Oegstgeest. Commerciële marktpartijen durven het vaak niet aan om zo'n pand 'op risico' neer te zetten. Zo heet het als er wordt ontwikkeld zonder dat er vooraf al contracten zijn afgesloten. "Dat durven maar heel weinig vastgoed investeerders", weet Lenferink.

Ademt

Dat beaamt CEO Michel Leemhuis van Kadans, maar in dit geval durfde hij het wel aan. "We wilden in dit gebied al jaren aan de slag gaan, dus toen we ongeveer twee jaar geleden de kans kregen om hier dit gebouw te realiseren, hebben we daar meteen ja tegen gezegd." Leemhuis is trots op het resultaat en heeft inmiddels ook zijn gelijk gehaald voor wat betreft het ontwikkelen voor eigen rekening en risico. "Ongeveer 80 procent van het gebouw is inmiddels in gebruik en voor de overige ruimtes is ook veel belangstelling.

Als het aan Leemhuis ligt, wordt Plus Ultra ook de huiskamer van het Bio Science Park. "Dit gebouw leent zich er uitstekend voor om events te houden, er zijn meeting rooms en we willen graag onze ruimtes beschikbaar stellen aan andere gebruikers hier op het park." Dat is sowieso de sfeer die het gebouw ademt.

Kantoren

Het is een 'multi-tenant gebouw' zoals dat in jargon heet. Een gebouw waar meerdere huurders gezamenlijk gebruik van maken en waar samenwerking en ontmoeting tussen de verschillende bedrijven centraal staat. Het gebouw herbergt daarvoor onder andere multifunctionele onderzoeksfaciliteiten, presentatiefaciliteiten en kantoren.