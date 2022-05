Met het overhandigen van een symbolische cheque van 30.300 euro werden donderdag aan het einde van de middag de ic-medewerkers van de Leidse ziekenhuizen Alrijne en LUMC door de leden van de Business Club Leiden (BCL) bedankt voor hun inzet tijdens de coronapandemie.

De 240 ic-medewerkers van het LUMC en de 63 van Alrijne kregen allemaal een speciaal gemaakte creditcard ter waarde van honderd euro. Daarmee kunnen ze uit eten gaan bij een van de BCL-leden met een horecabedrijf.

De BCL kiest elk jaar een ‘Leidenaar van het Jaar’, maar sloeg vanwege corona twee keer over. Dit jaar werd daarom grootser uitgepakt dan in normale jaren. Voor dat grootse uitpakken was overigens nog een andere reden. “Eens in de vijf jaar vieren we een jubileum en doen we sowieso iets extra’s”, legt voorzitter Verplancke uit.

De ic-hoofden van Alrijne en LUMC, respectievelijk Dick Streefkerk en Conny Keijzer, waren heel blij met de uitverkiezing. “In het begin van de pandemie kregen we veel waardering, maar dat ebde in de loop van de tijd weg, terwijl de ziekenhuizen een paar maanden geleden nog vol lagen.” Inmiddels is het bij allebei de ic-afdelingen weer vrijwel normaal. Het aantal patiënten met corona is er minimaal en er wordt vurig op gehoopt dat de pandemie voorbij is.