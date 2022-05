Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van vier jaar tegen een 27-jarige man die twee studenten in Leiden een hele nacht onder schot zou hebben gehouden. Hij dwaalde volgens het OM urenlang met de jongemannen door de stad, langs pinautomaten, een nachtwinkel en plantsoenen. Op zoek naar geld. "Het is een nacht die beide slachtoffers hun hele leven niet meer zullen vergeten", zei de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank.

Op 15 september vorig jaar, om 23.00 uur, ontmoetten de twee studenten hun belager op straat, bij het Kort Galgewater in Leiden. De sfeer was aanvankelijk gemoedelijk, ze boden de man een sigaret aan. Maar hij trok plots een vuurwapen en zette dat op de borst van een van de studenten. Ze moesten hun mobiel inleveren en geld voor hem halen. De pinautomaten werkten 's nachts niet, waarna de man het tweetal dwong bij een nachtwinkel geld te pinnen. Daarna hield hij de studenten nog urenlang onder schot en bedreigde hen, onder andere in een dug-out naast een voetbalveld. Toen ze er om 7.00 uur 's ochtends alsnog in slaagden ongeveer 200 euro te pinnen bij een betaalautomaat, liet de man ze gaan.

Stoned en dronken

Mediapartner Omroep West besteedde in het regionale opsporingsprogramma Team West aandacht aan de zaak. Daarbij werden ook camerabeelden van de verdachte getoond. Verschillende mensen, waaronder zijn stiefvader en moeder, herkenden Hagenaar Trevor T. als de dader. Tijdens de zitting donderdag bij de Haagse rechtbank bekende noch ontkende de verdachte. "Ik was stoned en dronken, ik weet niet of ik toen in Leiden ben geweest", zei hij meerdere malen.

De officier van justitie twijfelt er niet aan dat T. de studenten die bewuste nacht onder schot hield. Zijn DNA is aangetroffen op peuken die werden gevonden in een plantsoen waar T. toen met beide slachtoffers zou hebben gezeten. T. zou zich schuldig gemaakt hebben aan afpersing en vrijheidsberoving, zei de officier van justitie. De aanklager verdenkt de Hagenaar er ook van dat hij een paar dagen later geprobeerd heeft in Leiden nog iemand anders op straat te beroven.

Vergeven

"Acht uur lang liepen we met jou door de stad", zei een van de studenten tijdens de zitting tegen de verdachte. "Acht uur lang hebben we niet geweten of we onze vrienden en familie nog wel terug zouden zien. Maar ik vergeef je. Iedereen verdient een tweede kans."

De rechter doet over twee weken uitspraak.