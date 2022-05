Zanger en Snelle verraste zijn fans donderdag met een live mini-concert op de Lammermarkt. Anders dan voor een grote zaal werd dit podium omgetoverd tot een bushalte. Daar bracht de rapper donderdagmiddag zijn nieuwe singel uit. "Hij doet zijn optreden in stijl", legt Martijn van de Weijer, directeur van Glimble, uit.

'Geen plek als onderweg', zo heet Snelle zijn nieuwe track. Deze bracht hij in samenwerking met de reisapp Glimble uit. "Door alle shows die ik moet doen ben ik altijd onderweg, dat inspireerde mij om er een lied over te schrijven", zegt Snelle.

Het optreden werd geheim gehouden tot een dag voor de show. "Snelle postte op zijn Instagram dat hij een concert gaf in Leiden en een link om je aan te melden", vertelt een van de fans. "Hij vertelde niet de exacte locatie en de tijd van zijn show."

Later kregen de fans die zich hadden aangemeld meer informatie. Ze moesten op Leiden centraal verzamelen en werden dan in stijl met een 'Snelle' bus naar de geheime locatie van het concert vervoerd. "Ik heb geen idee waar de bus heen gaat", zegt een fan. Een ander deel van de bezoekers kreeg een map met de route naar de locatie van het bushalte concert.

Gratis

Rond de 300 mensen hadden zich aangemeld volgens de organisatie. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen in een keer kwam, trad de rapper drie keer op. Hij zong behalve zijn nieuwe track ook drie andere hits.

De enige kosten die eraan verbonden waren zijn de reiskosten, want het concert was gratis. Bezoekers van het concert kwamen namelijk niet alleen uit Leiden: "Ik heb vanuit Tilburg anderhalf uur naar Leiden gereisd", zegt een van de bezoekers.

Studentenstad

Leiden was een geschikte locatie voor het concert vond de Weijer. "Behalve dat Leiden een mooie stad is, is het ook een studentenstad waar veel gereisd wordt."