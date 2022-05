In het Participatiecentrum van DZB werd donderdagmorgen een bijzondere banenmarkt gehouden. Zo'n veertig Oekraïense vluchtelingen die op de Schipholweg in Leiden wonen, werden er in contact gebracht met werkgevers uit de regio die een werkplek hebben voor een van de vluchtelingen.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken en ondanks de vele moeilijkheden en stress waarmee ze te maken hebben, zijn veel van hen erg gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Een van de werkgevers op de banenmarkt was Katinka van Houwelingen van Nieuw Minerva uit Leiden. Het hotel aan de Boommarkt staat, net zoals zoveel horecabedrijven, te springen om personeel. Van Houwelingen zoekt iemand voor het ontbijt en heeft deze ochtend in elk geval drie gesprekken gehad. Of het met één van hen ook echt tot een arbeidsovereenkomst komt, is nog even afwachten, maar ze heeft goede hoop.