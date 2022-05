De brandstichting bij bakkerij Dalí aan het Prins Hendrikplein in Leiden is vastgelegd op bewakingsbeeld. De winkel raakte in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 april zwaar beschadigd nadat twee mannen een brandende vloeistof naar binnen gooiden en die aanstaken. Van de daders zijn slechts schimmen te zien. Eén van hen heeft mogelijk zijn eigen hand in brand gestoken, dat meldt mediapartner Omroep West in het opsporingsprogramma Team West.

Op de camerabeelden is te zien hoe er aan het begin van de nacht twee personen bij de bakkerij verschijnen. Ze dragen zwarte jassen met reflecterende strepen. Het onderste raampje van de voordeur wordt ingeslagen en één van de twee gooit vanuit een jerrycan een brandbare vloeistof naar binnen. Vervolgens wordt er een vuurtje bij gehouden en ontstaat er een brand, die zich door de winkel verspreidt.

Nadat de gewaarschuwde brandweer het vuur heeft geblust, blijkt dat de schade groot is. De bakkerij was eind vorig jaar nog feestelijk geopend na een grote verbouwing. De eigenaar heeft zelf geen idee wie hem zoiets aan zou willen doen.

Eigen hand in brand?

Op de beelden lijkt het of één van de twee mannen zijn eigen hand in brand heeft gezet. Misschien kent u iemand die na 8 april ineens onverklaarbare brandwonden had. Ook getuigen van het in brand steken van de zaak aan het Prins Hendrikplein zijn welkom bij de recherche, net als mensen die meer weten over een mogelijk motief.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem